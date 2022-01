NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Symrise von 145 auf 146 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für die als defensiver geltenden Chemiekonzerne aus dem Segment Consumer rechne sie für das vierte Quartal mit einer anhaltend starken Entwicklung, auch wenn die Vorjahresbasis höher sei als im dritten Jahresviertel, schrieb Analystin Georgina Fraser in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Für den Aromen- und Duftstoffhersteller reduzierte sie ihre Umsatzschätzung für 2021. Sie erwartet aber, dass der Ausblick auf 2022 positiver ausfallen könnte als vom Markt erwartet, da das Volumenwachstum und die starke Preisgestaltung den Inflationsdruck ausgleichen dürften./edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2022 / 18:21 / GMT

