NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Symrise auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die Pflichtofferte des Aromen- und Duftstoffherstellers für die ausstehenden Anteile an Swedencare entspreche mit 37,50 schwedischen Kronen je Aktie dem notwendigen Mindestpreis und liege unter dem aktuellen Aktienkurs, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Akzeptanz bei den anderen Swedencare-Aktionären dürfte sich daher in Grenzen halten./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2023 / 00:55 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2023 / 00:55 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.