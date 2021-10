FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Symrise anlässlich der anstehenden Quartalszahlen von 122 auf 119 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Wegen der engen Kooperation des Aromen- und Duftstoffherstellers mit den Erzeugern von Schlu?sselrohstoffen und angesichts der eigenen Produktionskapazitäten im Bereich nachwachsender Rohmaterialien schätze er die Versorgungs- und Kosteninflationsrisiken im Branchenvergleich als relativ niedrig ein, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gleichwohl dürfte das Potenzial für steigende Margen in den nächsten Monaten wegen höherer Rohstoffkosten und der vergleichsweise geringen Preissetzungsmacht von Symrise begrenzt sein./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2021 / 14:43 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2021 / 14:51 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.