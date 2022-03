FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Symrise von 110 auf 99 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Thomas Maul begründete den niedrigeren fairen Wert in einer am Freitag vorliegenden Studie mit gesenkten Gewinnschätzungen und einem höheren Diskontierungsfaktor. Die Chancen stünden aber gut, dass der Aromenhersteller trotz höherer Energie- und Rohstoffkosten eine operative Marge (Ebitda) in etwa auf Vorjahresniveau erzielen kann./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2022 / 15:48 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2022 / 16:11 / MEZ



