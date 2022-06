FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Symrise angesichts der Fusion der Wettbewerber DSM und Firmenich auf "Halten" mit einem fairen Wert von 103 Euro belassen. Durch die Kombination entstehe eine neuer Branchenriese, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Größe allein sei aber kein Werttreiber, ergänzte er. Innovationskraft sei wichtiger und in diesem Punkt sei Symrise besonders gut aufgestellt./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2022 / 16:49 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2022 / 17:02 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.