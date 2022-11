HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Symrise anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen sowie des angehobenen Umsatzausblicks von 105 auf 111 Euro erhöht und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Duftstoffen, Aromen und Kosmetikwirkstoffen profitiere weiterhin von dem starken Wachstum aus eigener Kraft sowie von positiven Währungseffekten, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte passte seine Umsatz- und Gewinnschätzungen bis 2024 entsprechend nach oben an./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2022 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.