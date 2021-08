NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise auf "Neutral" mit einem Kursziel von 113 Euro belassen. Die europäischen Hersteller von Lebensmittelzusätzen hätten eine insgesamt ermutigende Quartalsberichtssaison hinter sich, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Allerdings seien die Perspektiven nun erst einmal nicht mehr ganz so gut: Der Absatz könnte unter Druck geraten, da die Unternehmen hohe Rohstoffkosten an ihre Kunden weiterreichten. Zudem könnten steigende Kosten auf die Gewinnmargen drücken. Insgesamt erscheine der Sektor zumindest auf kurze Sicht recht hoch bewertet. Favorit der Expertin ist Kerry Group, während sie auf Chr. Hansen vorsichtig schaut./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2021 / 00:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2021 / 00:34 / BST



