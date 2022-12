NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Symrise von 116 auf 114 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In den vergangenen Wochen habe sich die Marktstimmung für die Aktien von Aromen- und Duftstoffherstellern vorsichtig entwickelt, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Grund dafür seien Rückmeldungen von Unternehmen gewesen, die signalisierten, dass der Abbau von Lagerbeständen bei den Kunden länger andauern könnte als ursprünglich erwartet. Insofern stehe hinter dem Ausmaß des erwarteten Margenrückgangs im Jahr 2023 immer noch ein Fragezeichen./edh/zb



