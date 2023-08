NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Symrise gleich um zwei Schritte von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 97 auf 109 Euro angehoben. Der belastende Lagerbestandsabbau in der Konsumgüterbranche - eine wichtige Kundengruppe für Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen - dürfte sich dem Ende nähern, schrieb Analystin Lisa De Neve in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Symrise biete nun bessere Aussichten als die Wettbewerber, mit einem erwarteten durchschnittlichen Jahreswachstum von 6,8 Prozent und einem prognostizierten Gewinnanstieg (Ebitda) von 11 Prozent bis zum Jahr 2025./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2023 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.