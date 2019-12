NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Symrise von 66 auf 75 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Im Lebensmittel- sowie Haushalts- und Körperpflegesektor stimmten sie gleich drei Faktoren vorsichtig für das kommende Jahr, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Abkehr von defensiven Werten dürfte die Aktien unter Druck setzen, die Umsatzentwicklung sollte insgesamt unattraktiv bleiben und außerdem dürften Übernahmeaktivitäten für Unsicherheit sorgen. Für den Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise bleibt sie pessimistisch./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2019 / 21:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2019 / 00:15 / GMT



