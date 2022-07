NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Synlab von 24,00 auf 20,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Corona-Tests dürften das bereinigte operative Quartalsergebnis (Ebitda) derzeit nach oben treiben, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob seine diesjährige Ergebnisschätzung (EPS) um 13,2 Prozent an, nahm die mittelfristigen Prognosen aber zurück, da Synlab das langfristige Margenpotenzial bei einer dauerhaften Inflation in Gefahr sehe. Der Bewertungsabschlag der Aktie zur Branche dürfte aber schrumpfen, da der Markt der grundsätzlichen Profitabilität des Unternehmens wohl mehr und mehr vertraue./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2022 / 11:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2022 / 19:00 / ET



