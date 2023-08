FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Synlab auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Während Anleger immer noch auf Neuigkeiten zu einer möglichen Übernahme durch den Finanzinvestor Cinven warteten, habe sich das operative Bild für den Labordienstleister inzwischen aufgehellt, schrieb Analyst Jan Koch in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2023 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.