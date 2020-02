LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für T-Mobile US als allein stehendes Unternehmen auf "Hold" mit einem Kursziel von 86 US-Dollar belassen. Indem der Abschluss der Fusion mit Sprint näher rücke, richte sich der Fokus auf neuen Wettbewerb und die Synergien, schrieb Analyst Sunil Rajgopal in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2020 / 20:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2020 / 21:34 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.