T-Mobile US Aktie
|143,34EUR
|5,48EUR
|3,98%
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
T-Mobile US Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für T-Mobile US von 240 auf 220 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Telekom-Tochter habe im dritten Quartal mit ihren Zahlen über dem Konsens gelegen, schrieb Matthias Volkert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es blieben aber Unsicherheiten bezu?glich eines forcierten Markteintritts des Satellitennetzbetreibers Starlink./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Kaufen
|
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 160,89
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 160,69
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthias Volkert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu T-Mobile US
|
30.10.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
30.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: Zum Ende des Freitagshandels deutlicher Rückschlag für den NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
30.10.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
|
30.10.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 bricht ein (finanzen.at)
|
30.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 verliert mittags (finanzen.at)
|
30.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100-Anleger treten Rückzug an (finanzen.at)
|
30.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
30.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
Analysen zu T-Mobile US
|16:41
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|29.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|29.10.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|16:41
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|29.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|29.10.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|16:41
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|29.10.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|29.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|T-Mobile US
|142,90
|3,66%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:41
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|16:41
|Heidelberg Materials Kaufen
|DZ BANK
|16:36
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:35
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:14
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|15:08
|BioNTech Buy
|UBS AG
|15:02
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:01
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|15:00
|freenet Neutral
|UBS AG
|15:00
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|14:48
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|14:31
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:12
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|14:11
|1&1 Neutral
|UBS AG
|14:10
|United Internet Buy
|UBS AG
|14:07
|Pfizer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:06
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:06
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:04
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:01
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:57
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:54
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:46
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:46
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|13:44
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|13:41
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|13:22
|Wolters Kluwer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:06
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|13:03
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|12:58
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|12:56
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:55
|RELX Buy
|UBS AG
|12:53
|Bayer Buy
|UBS AG
|12:34
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|12:33
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
|12:28
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|12:21
|VINCI Buy
|UBS AG
|12:20
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|12:15
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|12:09
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:09
|Merck Neutral
|UBS AG
|12:07
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|12:05
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|12:04
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|12:02
|RWE Buy
|UBS AG
|12:01
|Enel Buy
|UBS AG
|12:00
|ABB Neutral
|UBS AG