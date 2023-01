NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für T-Mobile US nach vorläufigen Daten zur Vertragskundenzahl im vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 166 US-Dollar belassen. Die Telekom-Tochter habe stark und besser als befürchtet abgeschnitten, schrieb Analyst Kutgun Maral in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringere Abwanderung von Kunden sei erneut ein Lichtblick gewesen./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2023 / 05:45 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2023 / 05:45 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.