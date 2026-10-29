T-Mobile US Aktie
|137,40EUR
|4,22EUR
|3,17%
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
T-Mobile US Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für T-Mobile US nach Quartalszahlen von 260 auf 235 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus Lisat" der US-Bank. Das neue Kursziel resultiere aus gesenkten Schätzungen für das Umsatz- und operative Ergebniswachstum (Ebitda) ab 2027, schrieb Sebastiano Petti am Donnerstag. Die beibehaltene Anlageempfehlung begründete er mit dem erwarteten starken Umsatzwachstum mit Dienstleistungen für Vertragskunden./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:59 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight
|
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 235,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 148,08
|
Abst. Kursziel*:
58,70%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 148,08
|
Abst. Kursziel aktuell:
58,70%
|
Analyst Name::
Sebastiano C Petti
|
KGV*:
-
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