NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Overweight" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen. Die Aktie des Mobilfunk-Tochterunternehmens der Deutschen Telekom ist Analyst Philip Cusick zufolge ein "Top Pick" im Monat November und sei zudem auch langfristig gesehen nach wie vor sein Favorit. Zu diesem Schluss kommt er in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu nordamerikanischen Telekom- und Kabelwerten. In dieser hat sich Cusick mit der erwarteten kurzfristigen Entwicklung der von ihm beobachteten Aktien beschäftigt. Kurzfristige Kurstreiber seien etwa Saisonalität und die Wettbewerbsentwicklung./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2021 / 06:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2021 / 06:08 / EDT



