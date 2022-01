NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat T-Mobile US in einem Ranking von nordamerikanischer Telekom- und PayTV-Aktien für Januar und das Gesamtjahr 2022 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen. Analyst Philip Cusick rechnet laut einer am Montag vorliegenden Branchenstudie damit, dass 2022 die Themen Mobilfunkwachstum, Preiswettbewerb, Breitbandausbau im Festnetz und im Mobilfunk sowie staatliche Programme und regulatorische Änderungen die Schlagzeilen bestimmen dürften. Zu seinen "Top-Picks" für Januar zählt er auch die Aktie der US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2022 / 01:39 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2022 / 01:40 / EST





