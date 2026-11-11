TAG Immobilien Aktie
|11,66EUR
|-0,12EUR
|-1,02%
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
TAG Immobilien Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Buy" belassen. Der erste Ausblick für 2027 des Immobilienkonzerns liege unter den Erwartungen, schrieb Thomas Rothaeusler in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Allerdings sei der Ausblick für 2026 zuversichtlicher geworden./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
|
Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
14,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11,60 €
|
Abst. Kursziel*:
20,69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,07%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TAG Immobilien AG
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|TAG Immobilien Buy
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|10.11.26
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|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|TAG Immobilien Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:07
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|TAG Immobilien Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:07
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|TAG Immobilien Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.26
|TAG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|16.09.25
|TAG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|17.06.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|19.05.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|TAG Immobilien AG
|11,66
|-1,02%
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|09:21
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|Baader Bank
|09:16
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:08
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09:07
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|09:07
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:00
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|08:43
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:19
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:10
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:49
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:48
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|KSB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:45
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:41
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:40
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07:15
|Drägerwerk vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:12
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:34
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:33
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:32
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.