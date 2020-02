NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Takeaway.com auf "Neutral" mit einem Kursziel von 91,30 Euro belassen. Viele Investoren stimmten mit ihm überein, dass die Untersuchungen der Wettbewerbsbehörde CMA mit Blick auf die geplante Fusion zwischen Just Eat und Takeaway wohl nur kurz dauern werde und die Transaktion bald genehmigt werden dürfte, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Es gebe in der Essenslieferbranche in Großbritannien viel Wettbewerb./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2020 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2020 / 00:15 / GMT





