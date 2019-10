NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Takeaway.com nach einem Zwischenbericht zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Zuwachs der Bestellungen im abgelaufenen Jahresviertel habe leicht unter ihrer Schätzung gelegen, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zugleich habe der niederländische Online-Essenslieferant sowohl für den Heimatmarkt als auch für Deutschland ein positives operatives Ergebnis (Ebitda) in Aussicht gestellt./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2019 / 02:30 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2019 / 02:35 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.