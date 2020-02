NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Just Eat Takeaway.com nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 100 Pence belassen. Das bereits vorab bekannte Umsatzwachstum von 78 Prozent im Jahresvergleich habe Takeaway.com bestätigt, das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege aber deutlich unter ihrer Erwartung, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grund seien höhere Investitionen. Angesichts der Fusion mit Just Eat fehle derzeit der Ausblick./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2020 / 01:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2020 / 01:47 / ET





