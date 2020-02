NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Just Eat Takeaway.com von 10500 auf 10700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der jüngste Kursrückgang nach den Quartalszahlen des gerade fusionierte Unternehmens biete eine gute Einstiegsgelegenheit, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Brasiliengeschäft des Essenslieferanten sei weiterhin sehr werthaltig./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2020 / 20:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2020 / 00:15 / GMT



