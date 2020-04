NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Just Eat Takeaway.com nach einem Zwischenbericht auf "Overweight" belassen. Die Geschäfte des Essenslieferdienstes nähmen dank der Corona-Krise Fahrt auf, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung und verwies auf die deutliche Zunehme der Bestellungen im ersten Quartal. Aktien aus diesem Segment sollten Anleger derzeit kaufen, empfahl er./edh/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2020 / 08:44 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2020 / 08:47 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.