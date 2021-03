HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Takkt nach virläufigen Quartalszahlen von 13 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäfte des Versandhändlers für Geschäftsausstattung stabilisierten sich weiter, schrieb Analystin Catharina Claes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichzeitig profitiere das Unternehmen von einer niedrigen Kostenbasis. Aus diesen Gründen hätten die Quartalszahlen die Erwartungen leicht übertroffen. Der Free Cash Flow lasse darauf schließen, dass das Unternehmen gut durch die Corona-Pandemie gekommen sei./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2021 / 18:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.