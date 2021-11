FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Takkt nach Zahlen von 14,30 auf 14,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der B2B-Versandhändler für Geschäftsausstattung habe zwar einen starken Auftragseingang gemeldet, habe diesen aber wegen der angespannten Lieferketten nicht vollständig in Umsatz umwandeln können und die Wachstumsprognose für 2021 gekappt, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er senkte seine Gewinnschätzungen leicht./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2021 / 15:11 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2021 / 15:33 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.