HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Takkt vor Quartalszahlen von 10,00 auf 9,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Angesichts schwächerer Endmärkte in Europa und den USA sowie des zunehmenden Wettbewerbs in Europa dürfte der Umsatz des Büromöbel-Versandhändlers im dritten Quartal aus eigener Kraft um zweieinhalb Prozent gesunken sein, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Vorsteuergewinn sollte gar um 17 Prozent eingebrochen sein./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2019 / 08:23 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2019 / 08:23 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.