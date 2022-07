HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Talanx auf "Buy" mit einem Kursziel von 49,90 Euro belassen. Analyst Michael Huttner senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Ergebnisschätzungen für das laufende Jahr, sieht den Versicherer vor den anstehenden Quartalszahlen aber auf einem guten Weg zu seinen Jahreszielen. Auch die angestrebte Dividende sieht er nicht in Gefahr. Die Aktie sei zudem attraktiv bewertet./gl/bek



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.