HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Talanx nach Quartalszahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel auf 40 Euro belassen. Wie bei der Tochter Hannover Rück seien auch die Zahlen der Mutter Talanx durchaus ordentlich ausgefallen, wenn sie auch durch einen positiven Sondereffekt durch die Viridium-Beteiligung der Hannover Rück beeinflusst worden seien, schrieb Analyst Volker Sack in einer am Dienstag vorliegenden Studie. hebt. Er passte seine Schätzungen für 2019 nach oben an. Seiner Empfehlungssystematik folgend stufte er die Versicherer-Aktie nun aber zurück. Beim Votum "Halten" rechnet die NordLB mit einer Kursentwicklung von minus 10 bis plus 10 Prozent mit einem Zeithorizont von 6 bis 12 Monaten./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2019 / 16:02 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2019 / 16:04 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.