FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Talanx nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 48 Euro belassen. Der Versicherer habe mit seinen vorläufigen Zahlen die Gewinnprognose übertroffen, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Über die Qualität lasse sich mangels Details bislang aber wenig sagen. Die Marktkapitalisierung von Talanx liege aktuell nur rund 300 Millionen Euro oberhalb des Börsenwerts der 50,2-prozentigen Beteiligung an Hannover Ru?ck. Mittelfristig sei eine höhere Bewertung der Erstversicherung realistisch, wenn es überzeugend gelinge, die Ergebnisse der Erstversicherungssegmente bei geringer Volatilität zu verbessern und die Dividendenpolitik so angepasst werde./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2022 / 08:51 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2022 / 09:03 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.