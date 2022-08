FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Talanx nach Halbjahreszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 46 Euro belassen. Der Versicherer habe in einem herausfordernden ersten Halbjahr in der Erst- und Rückversicherung ein solides Ergebnis erzielt, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der Industrie- und Rückversicherung scheine es gegenwärtig zu gelingen, die Auswirkungen der hohen Inflation auf die Kunden überzuwälzen, nicht aber im Retail-Geschäft./bek/gl



