FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Talanx nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 52 Euro belassen. Der Versicherer habe ein insgesamt gutes Ergebnis für das Geschäftsjahr 2022 berichtet und damit die Resilienz des Geschäftsmodells, auch in der Erstversicherung, unterstrichen, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit der Ende des letzten Jahres implementierten neuen Dividendenpolitik sei zudem ein Manko der Aktie beseitigt worden. Die Bewertung liege dennoch nur marginal oberhalb des Börsenwertes der Beteiligung an Hannover Rück./mf/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2023 / 07:13 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2023 / 07:20 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.