FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Talanx aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Das Kursziel hob Analyst Roland Pfänder in einer am Dienstag vorliegenden Studie aber von 41 auf 43 Euro. Dies begründete er in erster Linie mit dem zuletzt ebenfalls aufgestockten Kursziel für die Papiere der Tochter Hannover Rück. Die Quartalsergebnisse des Talanx-Konzerns sieht der Experte im Rahmen der Erwartungen./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2019 / 07:22 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2019 / 07:54 / MESZ



