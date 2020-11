LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Teamviewer nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen von 53 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das vom Management des Software-Unternehmens für 2021 in Aussicht gestellte 30-prozentige Wachstum der in Rechnung gestellten Umsätze (Billings) sei sehr optimistisch, schrieb Analyst James Goodman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sei angesichts der starken Zahlen im ersten Halbjahr 2020 und der geringeren Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung jedoch zunächst vorsichtig, begründete der Experte sein unverändertes Anlagevotum und das neue Kursziel./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2020 / 19:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2020 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.