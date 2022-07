FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Teamviewer von 16 auf 14 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Steigende Zinsen, Lieferkettenprobleme, die hohe Inflation und eine drohende Rezession erhöhten die konjunkturellen Unsicherheiten und ließen vorsichtigere IT-Ausgaben von Unternehmen erwarten, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Aussagen von sowie Gespräche mit Software- und IT-Unternehmen belegten auch eine etwas geringere Nachfrage bei eher wachstumsorientierten Firmen, während Investitionen zur Effizienzsteigerung weiter einen hohen Stellenwert hätten./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2022 / 07:14 / CET





