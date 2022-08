FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Teamviewer-Aktie nach Zahlen zum zweiten Quartal von 17 auf 13 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Das Umsatzwachstum des Softwareanbieters sei dürftig, die Profitabilität jedoch stark gewesen, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte hielt dem Management zugute, die Kostensituation gut in den Griff bekommen zu haben, und sieht die Nichtverlängerung der Sponsoringaktivitäten klar positiv. Im Sektor bleibe Teamviewer eines der profitabelsten Unternehmen überhaupt./la/ajx



