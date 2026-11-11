TeamViewer Aktie
|4,91EUR
|0,05EUR
|1,11%
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
TeamViewer Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Teamviewer von 6,00 auf 5,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Mohammed Moawalla passte seine Schätzungen am Dienstag an die Resultate des zweiten Quartals an. Die aktuelle Bewertung entspreche der Abschwächung im Kerngeschäft./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 23:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TeamViewer Neutral
|
Unternehmen:
TeamViewer
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
5,20 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
4,86 €
|
Abst. Kursziel*:
7,04%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
4,91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,95%
|
Analyst Name::
Mohammed Moawalla
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TeamViewer
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
10.11.26
|TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
10.11.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
|
10.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX steigt am Mittag (finanzen.at)
|
10.11.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
09.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
09.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
Analysen zu TeamViewer
|12:04
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:04
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|28.07.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|12:04
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|TeamViewer
|4,86
|0,12%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:06
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|12:04
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:04
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:03
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:02
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:02
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:01
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|11:15
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:54
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10:48
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|10:48
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:47
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10:46
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:45
|Medios Buy
|Warburg Research
|10:35
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10:34
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|10:33
|KSB Buy
|Warburg Research
|10:25
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|10:14
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:13
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:08
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:07
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|10:00
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|09:58
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|09:16
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:08
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09:07
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|09:07
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:00
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|08:43
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.