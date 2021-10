ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Teamviewer nach der jüngsten Reduzierung der Unternehmensziele von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 44,00 auf 14,50 Euro gesenkt. Der Negativtrend beim Softwareanbieter halte an und die Berechenbarkeit sei nur schwach, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Montag vorliegenden Studie. Er stampfte seine Schätzungen um bis zu 55 Prozent ein und hält auch die neuen Ziele für 2022 und 2023 sehr ambitioniert. Sie könnten zu hoch sein./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2021 / 22:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.