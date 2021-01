NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Teamviewer nach vorläufigen Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die vom Fernwartungssoftware-Anbieter in Rechnung gestellten Umsätze (Billings) im vierten Quartal hätten ihrer Schätzung und der durchschnittlichen Analystenprognose weitgehend entsprochen, ebenso wie die operative Profitabilität im Gesamtjahr, schrieb Analystin Sherri Malek in einer ersten Reaktion am Montag. Auf Währungsbasis sei das Wachstum der Billings allerdings etwas stärker als von ihr prognostiziert ausgefallen./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2021 / 01:57 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2021 / 02:05 / ET



