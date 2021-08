NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Teamviewer von 64 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktie des auf Fernwartung spezialisierten Software-Herstellers sei deutlich unterbewertet, aber für eine Kursaufwertung müsse zunächst das Wachstum im zweiten Halbjahr auch der Unternehmensprognose entsprechen, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei 60 Euro sieht sie derzeit den fundamentalen Wert des Papiers./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2021 / 13:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2021 / 13:15 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.