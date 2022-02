NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Teamviewer nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der angekündigte Aktienrückkauf dürfte am Markt gut ankommen, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Operativ habe der Anbieter von Fernwartungssoftware für Computer von einem starken Geschäft mit Unternehmenskunden profitiert. Hier hätten sich die sogenannten Billings auf Jahressicht mehr als verdoppelt./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2022 / 02:07 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2022 / 02:14 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.