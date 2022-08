NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Teamviewer von 21 auf 19 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die sich eintrübende Konjunktur verschlechtere die Wachstumsaussichten des Fernwartungssoftware-Spezialisten, weshalb sie ihre Schätzungen senke, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die starke Barmittelschöpfung sei in diesem Umfeld aber attraktiv und die günstig bewertete Aktie habe defensive Qualitäten./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2022 / 19:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2022 / 00:45 / EDT





