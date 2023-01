NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Teamviewer nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Das Schlussquartal 2022 des Software-Anbieters sei überraschend stark gewesen, schrieb Analystin Sherri Malek in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Dabei verwies sie vor allem auf die Billings, also die in Rechnung gestellten Umsätze, aber auch auf das operative Ergebnis (Ebitda). Das Ebitda-Ziel impliziere mit Blick auf die durchschnittliche Analystenschätzung ein moderates Aufwärtspotenzial. Malek hält Teamviewer für gut aufgestellt, um einem wirtschaftlichen Abschwung standzuhalten. Er hebt zudem die Rendite des freien Barmittelflusses positiv hervor./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2023 / 01:52 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2023 / 01:52 / EST



