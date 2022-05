NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Teamviewer nach einer Konferenz in London auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Das Umfeld für die Nachfrage nach Software sei robust und die Auswirkungen der Lohninflation würden durch die Preissetzungsmacht abgefedert, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie zu europäischen Technologiewerten. Der Spezialist für Fernwartungssoftware TeamViewer sehe eine weiter solide Nachfrage und habe darauf hingewiesen, dass das Wachstum 2022 insbesondere im zweiten Halbjahr erzielt werde, da der Beitrag des Bereichs Enterprise steige./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2022 / 16:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.