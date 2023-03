NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Fernwartungssoftware-Spezialisten Teamviewer nach Gesprächen mit Experten und Investoren auf "Underweight" belassen. Der Fokus am Markt liege auf der Behauptung der hohen Margen sowie dem Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen durch die Beendigung des Sponsorenvertrags mit dem englischen Fußballverein Manchester United, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sinkende Erwartungen seien offenbar kein Thema. Doch während die Optimisten auf die attraktive Bewertung, die gute Barmittelentwicklung und auf Aktienrückkäufe verwiesen, befürchteten vorsichtigere Investoren eine nachlassende Wachstumsdynamik./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2023 / 23:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2023 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.