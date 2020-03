NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Telefonica von 7,90 auf 6,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In der zuletzt kollektiven Abstrafung von Aktien habe der Telekomsektor seine defensiven Qualitäten bislang nicht ausgespielt, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Etwas mehr Differenzierung könnte aber die nächste Phase am Aktienmarkt prägen./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2020 / 17:16 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2020 / 20:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.