LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Telefonica Deutschland vor Zahlen von 3,20 auf 3,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konzern sollte in der Lage sein, gut durch die Krise zu steuern und dabei zu wachsen, schrieb Analyst Christian Fangmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet für das erste Quartal mit einem gesunkenen Nettokunden-Zuwachs, ansonsten aber mit einem finanziell starken Abschneiden./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2020 / 03:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2020 / 04:37 / GMT





