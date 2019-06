NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Telefonica Deutschland von 3,03 auf 2,47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Ausgang der deutschen Mobilfunkfrequenz-Auktion mache die längerfristigen Aussichten für Telefonica Deutschland ungewisser, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein Großteil der Umsätze sei eventuell in Gefahr, sollte Konkurrent Drillisch mit eigenem 5G-Netz an den Start gehen./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2019 / 13:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2019 / 00:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.