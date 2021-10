NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Telefonica Deutschland vor Zahlen von 2,31 auf 2,29 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des Telekomunternehmens dürfte stark ausfallen und eine erneute Anhebung der Jahresziele sei möglich, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Geschäftsdynamik sei beeindruckend. Wegen mittelfristiger Unsicherheitsfaktoren - insbesondere der Geschäftsbeziehungen mit dem Kunden 1&1 - halte er aber an seiner Anlageempfehlung fest./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2021 / 16:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2021 / 19:01 / ET





