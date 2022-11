FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Telefonica Deutschland nach Zahlen zum dritten Quartal und einer erneuten moderaten Anhebung des Gesamtjahresausblicks von 3,20 auf 3,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Resultate des Mobilfunkkonzerns seien in etwa im Rahmen der Erwartungen des Finanzhauses ausgefallen, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der niedrigere faire Wert reflektiere die stärker eingetrübten gesamtwirtschaftlichen Perspektiven und die weiter gestiegenen Zinsen./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2022 / 14:39 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2022 / 14:45 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.